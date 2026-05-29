Recuperaron una moto robada en Diamante y detuvieron al autor del hecho

Los vecinos de Diamante se vieron sorprendidos en la madrugada de hoy por un rápido despliegue que logró evitar que un vecino se quedara sin su medio de transporte. Según confirmaron fuentes del caso a Informe Litoral, el dueño de una motocicleta Guerrero de 110 cc. la había dejado estacionada frente a una casa de la calle Sabá Hernández sin llave ni candado, un descuido que fue aprovechado al instante para llevarse el vehículo.
En cuanto se dio el aviso de la desaparición de la moto, se inició un rastrillaje por los barrios cercanos. Gracias a la rapidez de la búsqueda, el rodado fue localizado a los pocos minutos, escondido en una propiedad de la calle Batalla de Cepeda. En ese mismo lugar, las autoridades lograron atrapar al responsable del robo, un joven de 28 años que vive en la misma localidad.
Luego de encontrar el vehículo, la Fiscalía ordenó que el detenido fuera trasladado de inmediato para quedar tras las rejas a disposición de la justicia. Por fortuna, la motocicleta ya fue devuelta a su dueño original, mientras se avanza con la causa judicial contra el delincuente, quien fue descubierto prácticamente con las manos en la masa.