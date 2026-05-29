Casación Federal convalidó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner

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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner, el cual buscaba suspender la ejecución de su patrimonio. Con esta decisión, el tribunal respaldó la ejecución de 111 bienes pertenecientes a los condenados en la denominada «Causa Vialidad», una medida que asciende a un total de 685 mil millones de pesos. Los magistrados de Casación reafirmaron el alcance del decomiso en el derecho argentino, señalando que el recupero de activos derivados de delitos representa tanto una facultad como un deber por parte del Estado.

De este modo, se validó el criterio aplicado originalmente por el Tribunal Oral Federal N° 2 al dictar la sentencia, el cual había diferenciado tres categorías específicas para avanzar sobre las propiedades. Estas contemplan los bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, los activos afectados con una finalidad reparatoria y aquellos que se encuentran en poder de terceros no condenados.

Por su parte, las defensas de los imputados cuestionaron la resolución al considerar que se produce una indebida extensión de la responsabilidad penal hacia terceros ajenos al proceso judicial. Entre sus objeciones, señalaron que la medida incluye bienes adquiridos con anterioridad a los hechos investigados, activos de origen lícito o elementos desvinculados del delito, argumentando que esto transforma al decomiso en una medida de carácter confiscatorio. Sin embargo, los jueces de Casación, en sintonía con el dictamen fiscal, rechazaron estos planteos al considerar que el decomiso puede extenderse a otros activos si se establece una relación razonable con el provecho obtenido de forma ilegal, sin restringirse únicamente a los bienes directamente ligados al hecho ilícito.

El decomiso total, que había sido solicitado originalmente por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, recae sobre un conjunto de propiedades con distintos titulares. De los 111 bienes identificados, 80 pertenecen al empresario Lázaro Báez, uno se encuentra a título personal de Cristina Kirchner (correspondiente al hotel Los Sauces Casa Patagónica y a un complejo de departamentos en Río Gallegos), mientras que los restantes 19 inmuebles están escriturados a nombre de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, habiendo sido adquiridos por Néstor Kirchner entre los años 2006 y 2010.