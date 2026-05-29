La Policía de Entre Ríos detuvo a un hombre en Paraná por acumulación de causas judiciales

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En horas de la noche del pasado miércoles, personal de la División Robos y Hurtos, perteneciente a la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó a cabo un procedimiento en la capital provincial que culminó con la detención de un hombre de 34 años. El operativo contó con el apoyo de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná y se ejecutó en el marco de una orden de allanamiento tramitada ante la justicia local.

La medida se concentró en una vivienda ubicada en el asentamiento conocido como Villa Huesito, situado en la zona trasera del cementerio municipal. Según los datos policiales suministrados a Informe Litoral, el requerimiento judicial fue impulsado por el fiscal Cristian Giunta, integrante de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, debido a la acumulación de múltiples causas penales que involucraban al sospechoso, sumado al incumplimiento de un acuerdo previo que este mantenía con las autoridades judiciales.

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Tras notificarse la orden y asegurar el perímetro, los efectivos policiales hicieron efectiva la captura del individuo en el lugar. Posteriormente, el detenido fue trasladado y alojado en las instalaciones de la Alcaidía de Tribunales, donde permanece bajo custodia y a disposición de la magistratura interviniente para determinar los próximos pasos de su situación procesal.