Nogoyá: un joven fue trasladado a Paraná tras caer de su moto

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Un joven de 25 años fue derivado de urgencia a la capital provincial luego de sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Nogoyá. El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo y está siendo investigado por las autoridades locales para determinar cómo se desencadenó el siniestro.

Según los datos policiales suministrados a Informe Litoral, el hallazgo se produjo alrededor de las 10:00 del 24 de mayo en la intersección de las calles Vuelta de Obligado y Rocamora, a metros de la pista de karting. Personal de la Comisaría Zona Sur acudió al lugar tras recibir un aviso sobre una persona que se encontraba inconsciente en el suelo, junto a una motocicleta Honda Wave gris que no poseía patente colocada.

Al constatar el estado de la víctima, se solicitó el auxilio inmediato de los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron en primer término al Hospital San Blas. En el nosocomio local, los médicos determinaron que el conductor presentaba un grado uno de rigidez cerebral, sin respuestas verbales ni oculares, cuadro por el cual debió ser intubado y derivado con urgencia al Hospital San Martín de Paraná.

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Mientras el joven permanece internado con pronóstico reservado, la policía logró identificarlo y dar aviso a sus familiares. En tanto, la Jefatura Departamental de Nogoyá dio intervención a la División Investigaciones y a la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar los motivos de la caída.