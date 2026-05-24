Un fuerte choque entre una camioneta y una moto en Crespo dejó a una joven con lesiones graves

Tras el siniestro vial ocurrido en la intersección de Belgrano y Otto Sagemüller, fuentes policiales confirmaron a Informe Litoral que la motociclista sufrió una fractura de tobillo y debió ser hospitalizada.

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Un violento accidente de tránsito se registró este sábado al mediodía en la zona urbana de Crespo, movilizando a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales. El hecho ocurrió cerca de las 12:45 en el cruce de la Avenida Belgrano y calle Otto Sagemüller, una intersección que sumó un nuevo antecedente de siniestralidad vial en la localidad.

El impacto tuvo como protagonistas a una camioneta Toyota Hilux, que era conducida por un hombre de 43 años, y a una motocicleta Rouser de 200 centímetros cúbicos, guiada por una joven de 27 años. Según los datos que pudo recabar Informe Litoral con las autoridades que intervinieron en el lugar, ambos conductores se domicilian en la ciudad de Crespo.

A raíz de la colisión, la motociclista se llevó la peor parte y debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial privado de la comunidad. En el sanatorio, el médico policial de la repartición examinó a la paciente y dictaminó que presentaba lesiones de carácter grave, puntualmente una fractura en su tobillo derecho y diversas escoriaciones producto de la caída.

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En el sitio del siniestro se montó un operativo que incluyó la interrupción parcial del tránsito, tarea que contó con el apoyo de los agentes del área de Tránsito Municipal. En ese contexto, se les practicó el control de alcoholemia a los dos protagonistas del choque, arrojando un resultado negativo para ambos conductores.

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