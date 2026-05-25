Un automóvil fue retenido en Crespo por circular sin la documentación obligatoria

Según pudo saber Informe Litoral, el procedimiento se realizó durante las recorridas de prevención en la zona urbana, donde se constató que el conductor transitaba sin la póliza de seguro ni la licencia correspondiente.

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El personal de la Comisaría de Crespo procedió a la retención preventiva de un vehículo de uso particular debido a la falta de las acreditaciones obligatorias para circular por la vía pública. La intervención de las autoridades se concretó en el marco de las tareas de control urbano ordinarias que la fuerza de seguridad provincial despliega en distintos sectores de la localidad con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.

De acuerdo a la información suministrada a Informe Litoral, el operativo administrativo tuvo lugar en la intersección de las calles Humberto Serí e Hipólito Yrigoyen. En ese punto de la planta urbana, los efectivos policiales observaron la presencia de un automóvil marca Renault, modelo Clio, y decidieron interceptar la marcha del rodado para una inspección general y la correcta identificación del mismo.

Al momento del control de las credenciales vehiculares y personales, los agentes actuantes constataron que el conductor del automóvil carecía de la licencia de conducir habilitante y tampoco contaba con la póliza del seguro obligatorio exigido por la ley nacional de tránsito. Estas irregularidades determinaron la interrupción de la marcha y la aplicación inmediata de las medidas punitivas correspondientes para estos casos de incumplimiento vial.

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Ante las graves faltas detectadas en el lugar, los funcionarios procedieron a labrar las actas de infracción de rigor y, consecuentemente, se determinó la retención preventiva del automóvil Renault Clio, el cual fue retirado de la circulación pública y quedó resguardado por las autoridades. El vehículo permanecerá a disposición del organismo correspondiente hasta tanto se regularice la situación documental asociada al caso.