Diamante: la Policía recuperó una moto que había sido robada en la zona de la costanera

Según datos a los que accedió Informe Litoral, el rodado de 110 cc fue localizado pocas horas después del hecho en manos de un vecino. La Fiscalía ordenó su secuestro y la devolución a su dueño.

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Personal policial del Comando Radioeléctrico logró recuperar una motocicleta que había sido robada mientras estaba estacionada en la zona de la costanera de la ciudad de Diamante.

El hecho comenzó cuando los efectivos, que estaban realizando recorridas de prevención por los barrios, supieron que habían robado un ciclomotor de 110 cc. El vehículo había sido dejado sin trabavolante ni candado sobre la calle Laurencena, entre 3 de Febrero y Presidente Alfonsín.

A partir de ese momento, los agentes comenzaron a buscar por la zona. Según la información recibida por Informe Litoral, el operativo dio resultado en pocas horas, cuando los policías encontraron la moto en poder de un vecino de la ciudad.

El caso fue informado al Ministerio Público Fiscal, que ordenó el secuestro del vehículo y su inmediata devolución al dueño. En tanto, la policía continúa con los trabajos correspondientes para determinar quién fue el autor del robo.