Crespo: detuvieron a cuatro hombres por pagar con billetes falsos

Un reporte enviado a Informe Litoral detalló el operativo policial montado en una estación de servicio, donde se logró arrestar a los sospechosos gracias a las cámaras de seguridad que los habían filmado el día anterior.

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Un importante operativo cerrojo en la ciudad de Crespo culminó este viernes con la detención de cuatro hombres mayores de edad, quienes están acusados de realizar estafas a comerciantes de la región mediante el uso de dinero apócrifo. Según la información a la que tuvo acceso Informe Litoral, los involucrados fueron descubiertos de manera flagrante por la tarde, cuando cometieron el error de regresar a una estación de servicio donde ya habían cometido una estafa el día anterior, lo que facilitó el accionar de las fuerzas de seguridad.

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La secuencia comenzó cerca de las 15:30, cuando los empleados de la estación de servicios Puma de Crespo reconocieron un automóvil Citroën de color gris oscuro que acababa de estacionar en el sector del shop. El personal del comercio se puso en alerta inmediata debido a que el vehículo coincidía con el registrado por las cámaras de seguridad en la jornada previa, ocasión en la que los sospechosos habían pagado con billetes falsos de 20.000 pesos, una maniobra fraudulenta que también habían logrado replicar con éxito en la estación YPF de la misma localidad.

Al recibir el aviso de los playeros, una dotación de la Comisaría de Crespo se trasladó rápidamente al lugar para interceptar el rodado. En primera instancia, los uniformados procedieron a identificar a dos de los ocupantes: un hombre de 32 años domiciliado en la vecina localidad de General Ramírez y otro de 46 años, oriundo de la provincia de Santa Fe. Paralelamente, los efectivos advirtieron que otros dos sujetos observaban con evidente nerviosismo el despliegue policial y comenzaron a alejarse a pie a paso acelerado por la banquina de la Ruta Nacional 12. La rápida intervención policial impidió la fuga, logrando retenerlos e identificarlos como un segundo ciudadano de General Ramírez, de 32 años, y un joven de 25 años proveniente de la provincia de Tucumán.