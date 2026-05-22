Imputaron por tentativa de homicidio al acusado de los disparos en el Parque Gazzano

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La Justicia de Paraná imputó formalmente este viernes a Gastón “Totón” Gómez por el delito de “homicidio en grado de tentativa”. El hombre está acusado de haber efectuado los disparos que hirieron a una persona el pasado 26 de abril en el Parque Gazzano, un gravísimo episodio que tuvo lugar inmediatamente después de un partido de fútbol infantil y frente a una gran cantidad de familias.

La audiencia se desarrolló a primera hora de la mañana en los Tribunales locales, luego de que el sospechoso fuera trasladado por el personal de la División Homicidios. En ese marco, se dictó una medida de 60 días de prisión domiciliaria para el imputado mientras la investigación judicial sigue su curso. Gómez, quien cuenta con la defensa técnica del abogado Claudio Berón, había sido arrestado el miércoles pasado durante un allanamiento en su vivienda ubicada sobre la calle Tacuarí.

El avance de la causa penal, que comanda la fiscal Valeria Vilches, permitió corregir un error inicial en la identificación del autor. En los primeros días posteriores al hecho, los investigadores habían señalado a Jesús Gómez hermano del actual imputado como el presunto agresor de Mauricio Martínez. Sin embargo, el trabajo de los pesquisas determinaron que el verdadero involucrado era Gastón Gómez.

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De acuerdo con la reconstrucción del ataque, el acusado extrajo un arma de fuego de su cintura y le efectuó un disparo en la pierna a la víctima tras mantener una fuerte discusión. De inmediato, el agresor escapó de la escena pública a bordo de un Peugeot 208 blanco, vehículo que ya fue localizado y secuestrado por la Policía en los últimos procedimientos. El caso mantiene conmocionada a la comunidad de Paraná debido al peligro extremo que representó el uso de un arma de fuego en un espacio recreativo lleno de niños.(Con información de Elonce)