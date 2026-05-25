Crespo: un hombre fue detenido tras violar la restricción de acercamiento hacia su ex pareja

El episodio ocurrió este domingo por la tarde en el Barrio Azul de la vecina localidad. Según los datos recabados por Informe Litoral, el imputado fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por desobediencia judicial.

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Una mujer de 53 años solicitó la presencia del personal policial de la Comisaría de Crespo en su vivienda este domingo, alrededor de las 15:30, tras constatar que su ex pareja se encontraba en el patio trasero de la propiedad. La denunciante advirtió que sobre el hombre rigen medidas de restricción de acercamiento vigentes.

Una dotación policial se trasladó de forma inmediata al domicilio y constató la presencia del ciudadano, de 26 años, en el lugar señalado. Ante la flagrancia del incumplimiento de las órdenes dispuestas por la Justicia, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto.

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Conforme a los datos obtenidos por Informe Litoral, el procedimiento fue comunicado a la fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Clarisa Aiello. La funcionaria judicial dispuso la instrucción de actuaciones por el delito de desobediencia judicial y ordenó el posterior alojamiento del detenido en la Alcaidía de Tribunales, previo cumplimiento de las diligencias de rigor a cargo del Segundo Jefe de la dependencia.