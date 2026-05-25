Desde junio habrá servicio de colectivos entre Aldea Brasilera y Colonia Ensayo

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Transporte, pondrá en marcha desde el 1° de junio un esquema transitorio y experimental para garantizar la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros entre Aldea Brasilera, Colonia Ensayo, Oro Verde y Paraná.

Facebook Twitter WhatsApp

La medida se formalizó mediante la firma de un convenio de asistencia que tendrá una vigencia inicial de tres meses y permitirá a las empresas CODTA y El Indio incorporar nuevos servicios y frecuencias para atender una demanda histórica de vecinos, estudiantes y trabajadores de la región.

La iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y las empresas prestatarias, con el objetivo de mejorar la conectividad, ampliar el acceso al transporte público y fortalecer la integración entre las comunidades.

El acuerdo fue suscripto junto al intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; el presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer; representantes de las empresas prestatarias, autoridades de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos y el diputado Lénico Aranda quien acompañó las gestiones.

Además, el convenio contempla un esquema de acompañamiento económico por parte de las localidades involucradas para sostener la prestación del servicio durante esta etapa experimental, garantizando calidad, continuidad y mayores oportunidades de movilidad para los usuarios.

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que se continúa trabajando en soluciones concretas que permitan acercar más y mejores servicios a cada entrerriano, especialmente en aquellas localidades donde el transporte público resulta fundamental para el acceso al trabajo, la educación y la salud.