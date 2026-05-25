Crespo: manejaba con 2,45 de alcohol en sangre y le retuvieron el auto

Efectivos de la Comisaría de Crespo, en colaboración con el personal de la Comisaría de Estación Camps y agentes de Tránsito Municipal, desplegaron un control vehicular en la rotonda que interseca la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 131. Durante las tareas de fiscalización, las autoridades interceptaron la marcha de un automóvil Fiat Palio.
Al realizarle el test de alcoholemia al conductor del rodado, el dispositivo arrojó que manejaba con 2,45 g/L de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente los límites permitidos para circular. Ante la gravedad de la infracción constatada, los inspectores labraron el acta correspondiente.
Conforme a la información obtenida por Informe Litoral, los funcionarios actuantes procedieron a la inmediata retención preventiva del vehículo. El automóvil quedó bajo la custodia de las autoridades locales tras la confección de las actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.