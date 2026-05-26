Nuevas restricciones de tránsito en la cabecera santafesina del Túnel Subfluvial por obras de bacheo

Desde este martes 26 de mayo se implementan desvíos y reducciones de calzada en la zona de peajes y el acceso al viaducto. Las autoridades advierten por posibles demoras y piden extremar la precaución.

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El Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis puso en marcha un nuevo esquema de circulación en su cabecera de la provincia de Santa Fe. A partir de este martes 26 de mayo, se aplican desvíos y reducciones de calzada en ambos sentidos de circulación, debido al avance de los trabajos de bacheo que se ejecutan sobre el pavimento rígido del enlace vial.

Las tareas de mantenimiento se concentran específicamente en el tramo comprendido entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto. Según informaron desde la comisión administradora, estas intervenciones forman parte de un plan integral de reparación vial que tiene como meta recuperar los sectores del asfalto que presentan mayor deterioro, garantizando así la transitabilidad y la seguridad estructural de los accesos.

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Para ordenar el flujo vehicular en la zona afectada, se dispuso un operativo de señalización especial. Las autoridades viales solicitaron a los conductores extremar las precauciones, respetar estrictamente las indicaciones del personal de obra y prestar especial atención a la cartelería instalada en los ingresos.

Finalmente, los responsables del viaducto advirtieron que es muy probable que se generen demoras en las horas pico del tránsito interprovincial. En este contexto, pidieron paciencia y comprensión a los usuarios, remarcando que estas obras resultan indispensables para preservar la operatividad a largo plazo de esta conexión clave entre Santa Fe y Entre Ríos.