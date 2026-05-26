Caso Laurta: Augusto Laferriere confirmó que fue designado por el imputado, pero aún no aceptó la defensa

El letrado entrerriano aclaró que se trató de una designación "inconsulta" efectuada en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Esta semana mantendrá una entrevista clave con Pablo Rodríguez Laurta para definir si asume formalmente el cargo en la causa por el doble femicidio.

Facebook Twitter WhatsApp

El grave caso que involucra a Pablo Rodríguez Laurta, imputado por un cruento doble femicidio en la provincia de Córdoba y capturado tiempo atrás en territorio entrerriano, sumó un nuevo capítulo en el plano judicial. En las últimas horas, trascendió que el reconocido abogado nogoyaense radicado en Paraná, Dr. Augusto Laferriere, figura como su defensor técnico en los registros del penal. Sin embargo, el propio letrado salió a aclarar que la situación procesal aún no está formalizada.

En diálogo con el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt, en Canal 6 ERTV, Laferriere explicó los pormenores de una situación que calificó como inusual para su práctica habitual, pero completamente amparada por las normativas vigentes.

Una designación sorpresiva e inconsulta

«El pasado 21 de mayo se labró un acta en la Unidad Penal 1 de Paraná por la cual el imputado Rodríguez Laurta me designa como abogado defensor. Es una designación que ha sido inconsulta; es decir, no ha sido consensuada anteriormente«, reveló el abogado penalista.

Laferriere enfatizó que no tiene ningún vínculo previo con el acusado. «Debo destacar que el señor Rodríguez no es un actual cliente mío y tampoco lo conozco personalmente«, afirmó, aunque recordó que toda persona sujeta a proceso en la provincia de Entre Ríos tiene el derecho a proponer una defensa técnica y es lo que ha hecho el imputado ante dos testigos penitenciarios.

Condiciones para aceptar el cargo

Al ser consultado sobre cómo sigue el protocolo judicial ante este escenario, el doctor fue tajante en señalar que una designación formal no equivale a una aceptación automática del caso. Para que ello ocurra, deben confluir una serie de factores que se evaluarán en los próximos días.

«Previo a tomar intervención y eventualmente aceptar el cargo, lo que corresponde es que tenga una entrevista con el interesado. Debemos acordar las medidas, la estrategia procesal de defensa a seguir y todo lo concerniente a la prestación del servicio: honorarios, labor y tiempos de gestión«, detalló.

Asimismo, el profesional reconoció que su conocimiento sobre la causa es sumamente acotado debido a la forma en que se enteró del asunto: «Tengo una información muy limitada a través de los medios de prensa, pero desconozco el expediente. Desconozco en qué etapa procesal se encuentra y la imputación de la Fiscalía».

Reunión clave en agenda

Pese a las singularidades del hecho, Laferriere manifestó que acudirá al llamado por una cuestión de estricto «deber formal como profesional». Según adelantó, el encuentro cara a cara para definir el rumbo de la defensa técnica tendrá lugar antes de que finalice la semana.

«No hay una fecha formal, pero entiendo que esta semana voy a tener la entrevista con el señor Rodríguez. Lo tenemos en agenda, así que en muy pocos días habrá una resolución al respecto«, concluyó el letrado.

Un caso de trascendencia internacional

El proceso contra Rodríguez Laurta mantiene en vilo a la opinión pública de Córdoba y Entre Ríos. Al imputado se lo acusa de haber viajado para asesinar a su expareja y a su exsuegra, sumado al presunto homicidio de un chofer durante su huida, antes de ser finalmente interceptado por las fuerzas de seguridad en un hotel entrerriano.

Se espera que tras la reunión pactada para los próximos días se conozca finalmente si Laferriere se convertirá en el estratega legal de uno de los casos policiales más impactantes de los últimos tiempos.

Ver la entrevista completa con el Dr. Augusto Lafferriere:

Del archivo: Un joven de Crespo resultó herido tras despistar con su moto en Costa Grande