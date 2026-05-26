Fin de semana largo: intenso operativo de prevención en las zonas rurales y urbanas de Diamante

La Jefatura de Policía desplegó una estrategia articulada para garantizar la seguridad de los vecinos, residentes y productores de la región.

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Este fin de semana largo, la Jefatura Departamental Diamante dio continuidad a su plan estratégico de seguridad integral mediante un notable incremento de la presencia policial en toda la región. La iniciativa, que forma parte de un programa de prevención continua, incluyó el refuerzo de retenes de control y patrullajes dinámicos en puntos clave.

Según datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, las autoridades diseñaron un esquema de controles rotativos en diferentes franjas horarias. Este despliegue abarcó tanto a los barrios de las ciudades principales como a los diversos espacios públicos, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos durante los días de descanso.

Una de las características principales de este operativo fue su alcance territorial. Las acciones no solo se concentraron en los núcleos urbanos, sino que se intensificaron en las jurisdicciones de las distintas Aldeas y sus respectivos loteos.

Para optimizar los resultados en las zonas periféricas, se coordinaron esfuerzos con la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales. De manera conjunta, se realizaron tareas de identificación de personas en tránsito y verificación de vehículos en caminos vecinales y áreas de campo.

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«A través de esta estrategia articulada, se busca ofrecer respuestas concretas en materia de prevención pública, beneficiando de forma directa tanto a los habitantes de los sectores urbanos y de las Aldeas, como a los residentes y productores rurales del departamento», destacaron las fuentes consultadas.

Con estas medidas, las fuerzas de seguridad locales apuntan a consolidar un entorno seguro que acompañe el desarrollo diario de las actividades comunitarias y productivas de la región.