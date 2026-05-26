Vialidad Provincial ejecuta tareas de ripiado en la Ruta 28 para fortalecer la conectividad rural en Feliciano

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), mediante las cuadrillas y maquinarias de la zonal Feliciano, se encuentra desarrollando un intensivo plan de reposición de ripio sobre diferentes tramos de la Ruta Provincial Nº 28. Estas tareas de mantenimiento y conservación de la traza vial se están ejecutando íntegramente con recursos genuinos y fondos propios del ente provincial, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de una extensa comunidad rural donde la actividad ganadera representa el principal motor económico y social.
De acuerdo al detalle técnico brindado por las autoridades de la zonal, las obras contemplan el acopio y la distribución de un total de 1.800 metros cúbicos de material. Las intervenciones se focalizan en dos sectores neurálgicos de la Ruta 28: el primer tramo se extiende desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 1 y atraviesa un corredor clave que une a las escuelas provinciales Nº 3, 6 y 26, pasando por la Capilla de Fátima, hasta alcanzar la comisaría de La Esmeralda. En forma paralela, el segundo frente de trabajo se despliega en el trayecto vial que comunica a la localidad de Carpinchorí con la ciudad cabecera de San José de Feliciano.
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Al respecto, la senadora departamental Gladys Domínguez puso en valor el impacto de la obra y destacó la articulación entre el gobierno provincial y las diferentes administraciones rurales. La legisladora precisó que en el sector de la Ruta 28 ya se han volcado unos 25 equipos de ripio, a los que se suman otros 30 camiones con material asignados al tramo hacia Carpinchorí. Domínguez enfatizó que la conservación de la red de caminos vecinales y rutas secundarias constituye la principal demanda de los habitantes de la zona, al entender que una vía de comunicación en óptimas condiciones garantiza derechos esenciales relacionados directamente con la salud, el traslado de la producción ganadera, la educación y la seguridad pública.
Por último, el presidente de la comuna del Distrito Basualdo, Nelson Mármol, sumó su reconocimiento a las labores que el ente vial viene concretando en la jurisdicción bajo su cargo. El jefe comunal diferenció este operativo de intervenciones anteriores, remarcando que actualmente se están realizando trabajos estructurales como el cuneteo de las banquinas, una tarea de saneamiento hidráulico que no se ejecutaba desde hacía tiempo en la región y que resulta fundamental para evitar el deterioro temprano del suelo y prolongar la vida útil del nuevo ripio frente a las contingencias climáticas.