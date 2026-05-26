Vialidad Provincial ejecuta tareas de ripiado en la Ruta 28 para fortalecer la conectividad rural en Feliciano

Los trabajos, financiados con fondos propios de la DPV, benefician a una amplia zona productiva y comunas rurales del norte entrerriano. La obra contempla la distribución de 1.800 metros cúbicos de material en tramos clave que conectan escuelas, dependencias policiales y establecimientos ganaderos.