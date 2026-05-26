Frigerio encabezó los festejos del 25 de Mayo en Gualeguaychú con un fuerte llamado al diálogo y buscar consensos

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La ciudad de Gualeguaychú se transformó en el escenario principal de las celebraciones provinciales por el aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada que combinó una masiva convocatoria popular con profundas reflexiones políticas. El programa oficial, que movilizó a miles de vecinos y visitantes, comenzó por la mañana con el tradicional Tedeum en la Catedral San José y continuó con un imponente desfile cívico-militar en las inmediaciones del Parque de la Estación. El momento más emotivo y vistoso de la jornada llegó con el despliegue del Gran Pericón Nacional, una imponente postal cultural de la que participaron más de 2.000 parejas de baile, consolidando este festejo como una referencia ineludible de las tradiciones locales.

Durante el acto central, el gobernador Rogelio Frigerio tomó la palabra para proponer una profunda reflexión sobre el presente de la Argentina. Frente a la multitud, el mandatario entrerriano sostuvo que cada aniversario patrio plantea una pregunta incómoda pero sumamente necesaria sobre el uso que la sociedad hace de la libertad heredada de los próceres de 1810. Tras recordar que aquella gesta fundacional representó el momento exacto en que un pueblo decidió empezar a hacerse cargo de su propio destino, Frigerio fue categórico al señalar que gobernar exige de manera urgente ordenar el Estado y terminar con los privilegios para asegurar un crecimiento transparente y a largo plazo.

En sintonía con este planteo, el gobernador enfatizó la necesidad de dejar atrás las divisiones crónicas y convocar a una unidad nacional genuina que permita impulsar las grandes transformaciones que el país aún tiene pendientes. El titular del Ejecutivo provincial remarcó que las únicas transformaciones duraderas son las que se construyen con diálogo, consensos y la capacidad de pensar más allá de los intereses individuales. Asimismo, instó a los ciudadanos a recuperar la convicción patriótica, asegurando que el verdadero desafío de la democracia actual radica en demostrar que es posible debatir con firmeza y defender las ideas con respeto, sin necesidad de caer en el odio mutuo.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, elogió el valor histórico de la fecha y el enorme orgullo de toda la comunidad al consolidar esta festividad como una verdadera celebración de la identidad entrerriana. En su discurso, el jefe comunal dejó una fuerte definición conceptual al asegurar que la libertad es convivencia, respeto sin sumisión y diálogo sin imposición. Para concluir las alocuciones oficiales, Davico convocó a todos los sectores a trabajar de manera mancomunada, superando cualquier tipo de diferencia circunstancial, con el único objetivo de edificar un país que merezca ser vivido por las presentes y futuras generaciones.

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