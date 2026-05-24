Siniestro vial en Strobel: chocaron dos motos y tres personas terminaron en el hospital

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Un siniestro vial entre dos motocicletas movilizó al personal policial en la localidad de Strobel, departamento Diamante, dejando como saldo a tres personas con heridas de diversa consideración. El hecho se registró sobre la Avenida San Martín, casi Pública Nº 1, en la ruta de acceso que conduce hacia el balneario local, mientras efectivos de la comisaría de la jurisdicción realizaban tareas de patrullaje de rutina por la zona.

Al llegar al lugar del accidente, los uniformados constataron que el impacto fue protagonizado por una motocicleta Motomel 300 y una Honda Wave. Según las primeras informaciones recabadas por Informe Litoral, el conductor de la Motomel, un hombre de 46 años que viajaba acompañado por una mujer de 50, habría salido de un terreno lindero para incorporarse a la avenida en sentido oeste-este, momento en el cual fue colisionado por la Honda Wave, guiada por un joven mayor de edad que circulaba en la misma dirección.

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A raíz del fuerte impacto, los tres ocupantes de los motovehículos debieron recibir asistencia inmediata en el lugar por parte del personal de salud de la zona. Posteriormente, fueron trasladados al nosocomio local para una evaluación más exhaustiva. Minutos más tarde, el médico de policía de la repartición examinó a los pacientes y dictaminó que, afortunadamente, las víctimas solo sufrieron lesiones de carácter leve.

En el sitio del hecho trabajaron las autoridades de la Comisaría de Strobel para efectuar las pericias correspondientes y labrar las actuaciones que permitan esclarecer las causas y la mecánica exacta del choque, en un sector de importante circulación local.