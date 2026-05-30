Secuestraron una réplica de arma tras un allanamiento por amenazas en Diamante

El operativo se originó a raíz de una denuncia vecinal y concluyó con la inspección de una vivienda y un automóvil sobre calle 20 de Junio.

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Personal policial de la Jefatura Departamental de Diamante desplegó un operativo que culminó con el secuestro de una réplica de arma de fuego con dispositivo de gas comprimido. Según lo recabado por Informe Litoral, el procedimiento se desencadenó tras una denuncia radicada días atrás, la cual daba cuenta de un violento episodio de amenazas entre dos vecinos de la ciudad debido a diferencias particulares. El relato de la víctima detallaba que el acusado lo habría amedrentado exhibiendo un arma desde el interior de un automóvil mientras transitaban por la calle Urquiza.

Ante esta situación, los agentes policiales comenzaron a trabajar bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal local. Tras reunir diversos elementos y pruebas para fundamentar el caso, solicitaron al Juzgado de Garantías las órdenes correspondientes para avanzar con la investigación. La justicia autorizó rápidamente el registro de una vivienda y la revisión de un vehículo, mandamientos que se concretaron de manera inmediata sobre la calle 20 de Junio.

Durante la inspección del lugar y del rodado, las fuerzas de seguridad lograron hallar la réplica mencionada, elemento que fue incautado de inmediato y puesto a disposición de la justicia. El objeto secuestrado fue incorporado como prueba clave en el marco de la causa penal que se encuentra en pleno desarrollo, mientras las autoridades locales ratificaron que continuarán con los operativos de prevención y control en los distintos barrios para garantizar una respuesta rápida ante este tipo de requerimientos.