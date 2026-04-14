Paraná: nueve detenidos y cuatro armas secuestradas tras tiroteo en barrio El Pozo

Un operativo conjunto de la Comisaría Sexta y el Grupo Especial desarticuló un enfrentamiento armado en la zona de Simeón Vázquez al final, resultando en la captura de mayores y menores de edad.

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Una situación de extrema violencia sacudió la tranquilidad del barrio El Pozo en las últimas horas, motivando una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad locales. Según pudo saber Informe Litoral, el procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona de Simeón Vázquez al final. Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría Sexta, junto a efectivos del Grupo Especial y la coordinación de la División Operaciones y Seguridad, confirmó la gravedad del hecho al constatar una vivienda con diversos impactos de bala y escuchar nuevas ráfagas de disparos mientras inspeccionaban la escena.

Ante la persistencia de los ataques, los uniformados iniciaron una recorrida peatonal por el sector, logrando interceptar a un grupo de personas que intentó huir al notar la presencia policial. Durante la requisa, se detectó que uno de los sospechosos portaba un arma de fuego entre sus prendas, lo que derivó en una inspección más profunda que permitió el secuestro total de cuatro armas de fuego y cartuchería de diversos calibres. El despliegue finalizó con la demora de nueve personas, de las cuales cuatro son mayores de edad y cinco son menores, todos vinculados presuntamente a los disturbios armados que atemorizaron a los vecinos.

Por disposición de las autoridades judiciales, los cuatro adultos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales, mientras que los cinco menores quedaron bajo custodia del área especializada correspondiente. En el lugar también trabajó el personal de la Dirección General de Policía Científica para realizar las pericias de rigor, incluyendo las pruebas de dermotest a todos los involucrados para determinar quiénes efectuaron los disparos. Todo el material bélico incautado quedó a disposición de la Justicia, en una causa que busca esclarecer el trasfondo de este peligroso enfrentamiento en la zona oeste de la capital entrerriana.