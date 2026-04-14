Ruta 11: un camión volcó su carga de cereales en Valle María y el paso quedó totalmente cortado

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de una estación de servicio y, pese a la magnitud del impacto, no se registraron heridos de gravedad.

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Un importante accidente vial tuvo lugar este martes sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías a la estación de servicios Shell de la localidad de Valle María. El hecho fue protagonizado por un camión cargado con cereales que, por causas que aún se intentan establecer, perdió la estabilidad y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

Producto del fuerte impacto, la carga que transportaba el vehículo quedó completamente esparcida sobre la calzada, lo que obligó a las autoridades a disponer un corte total del tránsito en la zona. La obstrucción fue absoluta durante varias horas, generando complicaciones para los conductores que circulaban por esa traza.

En el sitio del siniestro trabajaron intensamente efectivos policiales y equipos de asistencia, quienes se encargaron de coordinar el operativo de seguridad y las tareas de remoción del vehículo y la limpieza del cereal. Afortunadamente, y a pesar de los daños materiales, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Durante el tiempo que demandaron los trabajos para normalizar la situación, se solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución o desviar su trayecto para evitar el área afectada. La circulación fue restablecida una vez que se logró despejar la ruta y garantizar la seguridad para el paso de los vehículos.