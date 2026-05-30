La ramirense Paula Eisenacht estuvo en la presentación del Departamento de Arbitraje Femenino de la AFA

La árbitra entrerriana participó del acto oficial en el predio de Ezeiza, representando al fútbol del interior en un lanzamiento histórico.

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Las instalaciones del predio «Lionel Andrés Messi» de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fueron el escenario de la presentación oficial del Departamento de Arbitraje Femenino (DAF). La ceremonia de lanzamiento estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, quien estuvo acompañado por el director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, y por Pablo Dóvalo, designado como el máximo responsable de conducir esta nueva estructura del fútbol nacional.

Entre el selecto grupo de colegiadas que formó parte del acontecimiento institucional, se destacó la participación de la árbitra y profesora de Educación Física Paula Eisenacht, oriunda de General Ramírez, quien asistió al evento en representación de la provincia de Entre Ríos. La convocatoria de la profesional ramirense expone la relevancia y el alcance federal que busca tener este nuevo espacio en el corto y mediano plazo.

Durante la ronda de discursos, las autoridades coincidieron en la necesidad de transformar de manera profunda el arbitraje nacional. Federico Beligoy definió el lanzamiento como el inicio de la refundación del arbitraje femenino y remarcó la importancia de consolidar una presencia de mujeres cada vez más fuerte en las canchas de todo el país. Por su parte, el flamante director del área, Pablo Dóvalo, expresó su orgullo ante el desafío y asumió la responsabilidad de liderar este paso hacia la modernización.

El cierre de la presentación estuvo a cargo de Claudio Tapia, quien subrayó que la creación del DAF era una necesidad imperiosa para el desarrollo de la disciplina. El mandatario de la casa madre del fútbol argentino hizo especial hincapié en que este proyecto busca capacitar y potenciar a las juezas del Interior del país, brindándoles oportunidades concretas para que se integren de forma competitiva y puedan ascender en sus carreras profesionales.

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El plan estratégico del nuevo departamento se enfocará en la federalización y capacitación constante de las juezas de todo el territorio nacional.(Desde Entre Ríos)