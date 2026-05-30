Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de Córdoba

El cadáver fue localizado en un predio de barrio Ampliación Ferreyra tras más de una semana de búsqueda. Las cámaras de seguridad y el rastreo de antenas telefónicas complican a Claudio Barrelier.

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La búsqueda de Agostina Vega tuvo este sábado el peor final. Luego de más de una semana de intensos rastrillajes, las autoridades hallaron el cuerpo de la joven en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. El hallazgo introduce un giro dramático en la causa y modifica por completo el escenario judicial para el único imputado.

El operativo dio resultados alrededor de las 14, en un predio de pastizales de más de 200 hectáreas ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la capital provincial. Los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad venían concentrando sus esfuerzos en ese perímetro desde hacía más de 24 horas, tras procesar una serie de pistas clave.

Al confirmarse la noticia, el fiscal Raúl Garzón convocó con carácter de urgencia a los abogados de todas las partes a la Jefatura de Policía. En las próximas horas se esperan precisiones oficiales sobre el estado del cuerpo y los próximos pasos de la instrucción.

Hasta el momento, la causa tiene como único detenido a Claudio Barrelier. Aunque inicialmente estaba imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, fuentes judiciales adelantaron que la calificación legal será revisada de manera inminente a la luz del nuevo escenario. La investigación logró focalizarse en ese sector gracias al cruce de datos tecnológicos y filmaciones clave para la fiscalía.

Por un lado, un domo policial registró al sospechoso ingresando a la zona el lunes de la desaparición a las 11:45 y retirándose media hora más tarde, a las 12:15. Este dato se complementó con el rastreo de las antenas de celular, ya que la señal del teléfono de Barrelier coincidió de forma exacta con la ubicación y la franja horaria de las filmaciones. Finalmente, otras cámaras de seguridad lo captaron en el domicilio donde la adolescente fue vista por última vez, cargando distintos elementos en el baúl de un vehículo Ford Ka negro.

Mientras la zona permanece resguardada para el trabajo de la Policía Judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue. Los peritos forenses deberán determinar científicamente la causa y la fecha exacta del fallecimiento, datos que serán fundamentales para que la fiscalía termine de estructurar la acusación penal.

El caso, que mantuvo en vilo a la provincia durante los últimos ocho días en medio de cruces familiares y marchas vecinales, entra ahora en su etapa más compleja. Las próximas horas serán determinantes para definir el rumbo procesal de una causa que ya generó una profunda conmoción social.