Aluani tomó juramento a los nuevos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento

La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramento a los integrantes del Honorable Jurado de Enjuiciamiento para el bienio 2026/2027, en cumplimiento con el mandato constitucional y de conformidad con el artículo 7° de la Ley N°9283. El acto se desarrolló este miércoles al mediodía en el recinto de la Cámara de Senadores.

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El Jurado de Enjuiciamiento es un órgano constitucional que está integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores, y dos abogados de la matrícula provincial (titulares y suplentes). El Jurado es el encargado de evaluar las faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por parte de funcionarios que tienen estabilidad constitucional.

Juramento

Tal como lo establece el artículo 7° de la Ley N°9283, los jurados titulares y suplentes prestaron juramento ante la presidente del Honorable Senado de la Provincia, Alicia Aluani. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. El acto se desarrolló este miércoles al mediodía en el recinto.

En representación del Superior Tribunal de la Provincia, juraron como miembros los vocales Dra. Susana Medina, Dr. Leandro Portela y Dr. Carlos Federico Tepsich; en tanto que la Dra. Gisela Nerea Schumacher, la Dra. Claudia Mónica Mizawak (ausente) y el Dr. Daniel Omar Carubia, como suplentes.

En representación del Senado, lo hicieron como titular la senadora Gladys Domínguez y como suplente, su par el senador Rafael Cavagna.

En representación de Diputados, Alcides Marcelo López como titular y como suplente, su par Susana Alejandra Martina Pérez.

En representación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, el Dr. Gonzalo Alejandro García Garro y la Dra. María Victoria Giménez, juraron como titulares y el Dr. Giordano Antonio Boggian, como suplente.

Con la jura de sus integrantes, quedó formalmente constituido el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos para el bienio 2026/2027.

Presencias

Participaron de la ceremonia, el fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes; la coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa; el director de Asesoría Legislativa de la HCS, Marcos Daverio Cappa; y los asesores legales de la HCS, María Luisa Domínguez y Fernando Monge; los senadores Rubén Dal Molín y Casiano Otaegui; y el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Santiago Esquivel y demás funcionarios.

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