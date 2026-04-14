Aranguren: subastarán nuevos lotes en el Barrio Sur para viviendas propias

La convocatoria está abierta a ciudadanos mayores de 18 años y se llevará a cabo el próximo jueves 7 de mayo en la Casa del Bicentenario.

Facebook Twitter WhatsApp

Desde la Municipalidad de Aranguren anunciaron la apertura de una nueva subasta pública correspondiente al Loteo Urbanización Barrio Sur, una iniciativa destinada a aquellos vecinos que buscan adquirir un terreno para la construcción de su vivienda propia. El remate se llevará a cabo el próximo jueves 7 de mayo a las 9:30 en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida San Martín 465.

Según informaron las autoridades locales, la convocatoria es amplia y puede participar cualquier ciudadano argentino mayor de 18 años. El proceso estará a cargo del rematador Héctor Rubén Gobatto, quien coordinará las ofertas de los lotes disponibles en este sector de la localidad que se encuentra en pleno crecimiento urbanístico.

Para los interesados en conocer detalles técnicos o legales sobre las parcelas, el municipio habilitó canales de consulta directa a través de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, se brindará asesoramiento personalizado mediante las líneas de WhatsApp 3435-515986 y 3435-496899, donde se podrán solicitar los pliegos y condiciones necesarios para participar de esta importante jornada de desarrollo inmobiliario local.