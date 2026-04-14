Identificaron a los autores de un robo a un automóvil en Paraná

Los sospechosos fueron localizados en la zona céntrica de la ciudad gracias al análisis de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el hecho ocurrido el lunes.

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En el marco de distintos operativos de prevención y seguridad, personal policial logró identificar este martes por la mañana a dos hombres vinculados directamente con un robo ocurrido en la ciudad de Paraná. El ilícito se había registrado durante la madrugada del lunes, cuando delincuentes forzaron la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública para sustraer un matafuego, herramientas de mano y un kit de emergencias. Según supo Informe Litoral, la investigación se inició inmediatamente después de la denuncia radicada por la damnificada.

El avance del caso fue posible gracias a una serie de tareas investigativas y al análisis exhaustivo de registros fílmicos de la zona, los cuales permitieron establecer con claridad la identidad de los presuntos autores del hecho. Con la descripción física de los sospechosos, los efectivos policiales iniciaron un patrullaje de búsqueda que culminó con la localización de ambos sujetos en las inmediaciones de las calles Carbó y Alsina.

Tras el procedimiento, se dio intervención formal a la fiscalía en turno, que dispuso que los dos hombres fueran correctamente identificados y queden formalmente supeditados a la causa judicial por robo. Las autoridades destacaron la importancia de las cámaras de seguridad privadas y públicas para resolver este tipo de delitos contra la propiedad y lograr la aprehensión de los responsables en un corto período de tiempo.