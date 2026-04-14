General Racedo sumó una nueva estación meteorológica para fortalecer el monitoreo climático en Entre Ríos

Con esta instalación en el departamento Diamante, la provincia completa el esquema de seis unidades automáticas destinadas a mejorar la prevención de riesgos hídricos.

Facebook Twitter WhatsApp

La localidad de General Racedo cuenta desde hoy con una nueva estación meteorológica automática, completando así el plan de seis unidades previstas para el territorio provincial. Esta nueva infraestructura, situada en una zona estratégica del departamento Diamante, se integra a la Red Hidrológica Nacional y al Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame). El equipamiento permite obtener datos en tiempo real sobre variables críticas como precipitaciones, temperatura, humedad y presión atmosférica, fundamentales para la seguridad de la región centro oeste.

Según explicó Oscar Pintos, director de Hidráulica y Obras Sanitarias, la puesta en funcionamiento de esta estación en General Racedo representa un avance clave para la gestión del riesgo climático. La tecnología aplicada permite generar alertas tempranas y brindar información precisa que ayuda a mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos en la población. Este sistema se articula con las centrales ya operativas en Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Lucas González, Puerto Ibicuy y Feliciano.

Además de su impacto local, la estación optimiza el intercambio de información estratégica con organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional. Esta coordinación refuerza la capacidad de respuesta de la provincia ante eventos extremos y permite una planificación territorial basada en datos actualizados, consolidando a General Racedo como un punto vital dentro de la red de monitoreo y protección ciudadana de Entre Ríos.