Impulsan el acceso escolar gratuito a las reservas naturales de Entre Ríos

A través de un proyecto de ley, la diputada Gabriela Lena busca institucionalizar un sistema de visitas pedagógicas a áreas protegidas para todos los niveles de enseñanza. La legisladora destacó que la iniciativa pretende que el contacto directo con la naturaleza sea una herramienta central en la formación ambiental de los estudiantes.

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Bajo el Expediente Nº28.824, ingresó a la Legislatura un proyecto que busca integrar formalmente las reservas naturales de Entre Ríos al calendario escolar. La propuesta, de autoría de la diputada Gabriela Lena, crea el Programa Provincial de Visitas Educativas a Áreas Naturales Protegidas, diseñado para que alumnos de todas las edades puedan conocer y aprender sobre los ecosistemas locales mediante experiencias en el territorio.

La iniciativa establece que el Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Ambiente actúen como autoridades de aplicación. Juntos, coordinarán los traslados y el desarrollo de contenidos didácticos en parques y reservas de jurisdicción nacional, provincial o municipal.

Al referirse a la importancia de la propuesta, la diputada —entrevistada por Radio Diputados— resaltó: “Nuestra provincia cuenta con una importante biodiversidad resguardada en áreas protegidas que nuestros chicos podrían vivenciar y disfrutar de una manera más directa”.

El proyecto contempla además un subsidio de transporte para establecimientos públicos de gestión estatal, priorizando a escuelas rurales o en contextos vulnerables. El objetivo central es que cada alumno realice, al menos, una visita de este tipo durante su trayectoria escolar obligatoria, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y su patrimonio natural.

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