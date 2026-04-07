Paraná: Esteban Bogado recibió el alta tras un mes de internación por una descarga eléctrica

El pequeño de 12 años regresará a su hogar para continuar con su recuperación afectiva, aunque aún resta una cirugía compleja por las heridas sufridas en su pierna.

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Luego de permanecer 31 días internado en el Hospital San Roque, el pequeño Esteban Bogado regresará a su hogar este martes. Su padre, Carlos Bogado, confirmó que el niño de 12 años recibió un alta provisoria con el objetivo fundamental de que pueda recuperar sus vínculos afectivos y sociales fuera del entorno hospitalario, tras haber atravesado un proceso de recuperación sumamente complejo.

En diálogo con Informe Litoral, Carlos expresó con emoción que los profesionales decidieron otorgarle este beneficio para que el niño pueda «cambiar de aire» y estar en su casa, donde podrá recibir la visita de sus amigos, jugar y retomar la rutina que perdió hace más de un mes. El padre destacó que, aunque Esteban se encuentra de buen ánimo, el alta es de carácter parcial debido a que aún resta un largo camino: el pequeño sufrió múltiples heridas en su pierna, una de las cuales es de gran complejidad y requerirá tratamiento continuo y una futura intervención quirúrgica que los médicos programarán próximamente.

El caso de Esteban conmovió profundamente a la comunidad de Paraná debido a la naturaleza del incidente. El menor sufrió graves lesiones producto de una descarga eléctrica en la vivienda del cura César Schmidt; según la investigación, el sacerdote habría conectado una malla sima directamente a 220v, lo que provocó el accidente.