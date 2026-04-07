Entre Ríos se consolida como referente nacional en donación de órganos y tejidos

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El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (Cucaier), informó un balance sumamente positivo en materia de procuración de órganos durante los primeros tres meses del año. Gracias a la realización de 24 operativos de donación, la provincia logró que más de 50 pacientes accedieran a un trasplante, una cifra que posiciona a la jurisdicción con indicadores muy superiores a la media nacional. Según los datos reportados por el Incucai, Entre Ríos cerró marzo con una tasa de 7.52 donantes por millón de habitantes, ubicándose como la segunda provincia con mejor desempeño en todo el país.

Este resultado es el fruto de una política sanitaria sostenida que ha logrado descentralizar los operativos, superando la exclusividad histórica del hospital San Martín de Paraná. En este periodo, se destacó la articulación entre el subsector público y privado, con intervenciones exitosas en instituciones de alta complejidad como el Sanatorio La Entrerriana y la Clínica Modelo. Asimismo, la red de procuración mostró una fuerte presencia en la costa del Uruguay, mediante procesos multiorgánicos realizados en los hospitales Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú, ambos equipados con unidades especializadas del Cucaier.

Desde la cartera sanitaria subrayaron que el éxito de estos procedimientos depende de un despliegue interinstitucional crítico que trasciende el ámbito médico. Cada operativo requiere una coordinación logística exacta que involucra a equipos de emergencias, fuerzas de seguridad, personal aeroportuario y bomberos, quienes trabajan bajo protocolos estrictos para garantizar la viabilidad de los órganos. El fortalecimiento del sistema se apoya no solo en la eficiencia operativa, sino también en la capacitación continua de los profesionales y una creciente sensibilización comunitaria que permite transformar el dolor de la pérdida en una oportunidad de vida para quienes integran las listas de espera.