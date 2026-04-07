Seguros de autos: la Superintendencia actualizó los requisitos para el cobro de siniestros

A través de la Resolución 136/2026, se establecieron nuevas pautas para agilizar la documentación digital y física en casos de robo, hurto o destrucción total del vehículo.

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La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) oficializó una serie de cambios en la normativa que regula el seguro automotor obligatorio en todo el país. El objetivo principal de la medida, enmarcada en la Resolución 136/2026, es modernizar los procedimientos administrativos y adaptar las exigencias de las aseguradoras a los nuevos formatos digitales de los organismos registrales, buscando reducir la burocracia y los tiempos de espera para los asegurados.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la diferenciación estricta de la documentación necesaria según el tipo de siniestro. Para los casos de destrucción total o incendio, el foco se pone en la acreditación de la baja registral. El usuario deberá presentar el formulario correspondiente junto con el certificado de baja y desarme, aceptándose ahora tanto el formato físico como el digital. Además, se mantiene la obligatoriedad de entregar las llaves del vehículo en caso de que el titular aún las conserve.

En lo que respecta a situaciones de robo o hurto total, los requisitos apuntan a blindar la seguridad jurídica del proceso. Los damnificados deberán presentar la denuncia policial, la constancia de inscripción del robo en el registro automotor, el estado de dominio y la acreditación fehaciente de la titularidad del bien. Asimismo, se ratificó la necesidad de presentar el libre deuda y realizar la cesión de derechos a favor de la compañía aseguradora para proceder con la liquidación.

Con estas modificaciones, el esquema del seguro busca brindar mayor previsibilidad y claridad a los usuarios. Al unificar criterios sobre qué documentos son válidos y cómo deben presentarse, se intenta evitar las interpretaciones arbitrarias que solían demorar los pagos. La normativa ya se encuentra vigente y alcanza a todos los contratos de cobertura de vehículos y remolcados en el territorio nacional.