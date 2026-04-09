Nogoyá: investigan posible arsénico en el agua potable

La Policía Federal realizó un operativo en Obras Sanitarias tras una denuncia judicial por la salud de un menor. Se analizaron los 17 pozos de la ciudad y los resultados se conocerán en una semana.

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Un despliegue de la Policía Federal Argentina generó conmoción este miércoles en el predio de Obras Sanitarias de Nogoyá. La intervención, ordenada por la Justicia Federal, se centró en la toma de muestras para determinar la existencia de contaminación con arsénico en la red de agua. La causa se inició a partir de la denuncia de una familia que vincula el estado del suministro con afecciones sufridas por un niño.

Durante el operativo, se recolectó material en los 17 pozos que abastecen a la localidad, el cual fue enviado a laboratorios especializados de Buenos Aires. Si bien la municipalidad conservó contramuestras, la responsable de Medio Ambiente local, Silvia Corina Ángel, aseguró que los estudios previos realizados por la provincia arrojaron valores dentro de los rangos seguros. El gobierno local destacó que colaboró con el procedimiento para garantizar la transparencia y aguarda los resultados finales para descartar riesgos sanitarios.(FM Urbana Nogoyá)