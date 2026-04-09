Puerto Curtiembre: vialidad avanza con la pavimentación de su acceso principal

Tras años de postergaciones, se ejecutan los 18 kilómetros de asfalto que conectarán a la localidad con la red vial provincial. La obra garantizará el acceso a la educación y la salud, además de potenciar a los tambos modelos de la zona.

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La Dirección Provincial de Vialidad inició los trabajos de pavimentación en el acceso a Puerto Curtiembre, una obra de 18,3 kilómetros de extensión que une a la localidad con la Ruta Provincial Nº 8. El proyecto, largamente demandado por la comunidad, busca revertir el aislamiento que sufría el pueblo en días de lluvia, situación que en 2025 llegó a causar la pérdida de 78 días de clases y graves dificultades para el traslado de pacientes y el patrullaje policial.

Los trabajos actuales se centran en el kilómetro 10.700, donde se realiza el ensanche del camino y la colocación de una base de suelo cal. El diseño técnico prevé una calzada de pavimento flexible de 7,30 metros de ancho, reforzada con pavimento rígido en las intersecciones clave. Además de la carpeta asfáltica, el plan incluye un estudio hidráulico para mejorar los drenajes, la instalación de señalización horizontal y vertical, y un nuevo sistema de iluminación en todo el trayecto.

Desde la comuna destacaron que esta mejora de infraestructura marcará un punto de inflexión para el crecimiento turístico y productivo. Al ser una zona con establecimientos lácteos de vanguardia, la seguridad en la transitabilidad permitirá asegurar la salida de la producción sin depender del clima. Asimismo, las autoridades locales prevén que el asfalto incentivará la radicación de nuevas familias, consolidando el progreso de esta localidad ubicada a 68 kilómetros de la capital entrerriana.