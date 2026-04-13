Apoyo escolar en General Ramírez: abrieron las inscripciones para el programa «Educando en Movimiento»

Las clases se dictarán en el NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades) a partir del 15 de abril. El municipio advirtió que los cupos son limitados.

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La Municipalidad de General Ramírez anunció el inicio de las actividades del programa «Educando en Movimiento» para este ciclo lectivo. La propuesta, orientada a estudiantes del Nivel Primario, busca brindar acompañamiento pedagógico a través de clases de apoyo escolar gratuitas. Desde el gobierno local se remarcó que las actividades comenzarán formalmente el próximo lunes 15 de abril, instando a las familias interesadas a realizar la inscripción con antelación, dado que los cupos para participar son limitados.

Las clases se desarrollarán en el edificio del NIDO, ubicado en la intersección de las calles Islas Malvinas y Pellegrini. En cuanto a la organización horaria, se establecieron turnos para facilitar la asistencia de los niños y niñas. Los encuentros tendrán lugar los días miércoles de 16:00 a 18:00. Además, habrá opciones los días jueves, tanto en turno mañana, de 09:00 a 11:00, como en turno tarde, de 16:00 a 18:00.

Para sumarse al programa, la inscripción debe realizarse de manera presencial en el mismo NIDO. Los padres o tutores podrán acercarse para registrar a los estudiantes durante los días y horarios específicos en los que se dictan las clases de apoyo. Esta iniciativa comunitaria busca fortalecer las trayectorias escolares de los niños de General Ramírez, ofreciendo un espacio de aprendizaje y contención dentro del ámbito municipal.(Informe Litoral)