Campaña antigripal en Entre Ríos: este martes iniciará la vacunación para mayores de 65 años y grupos de riesgo

El Ministerio de Salud provincial completó la distribución de dosis en los 17 departamentos para ampliar la cobertura. Se inmunizará a todas las personas que acrediten la edad requerida y a quienes tengan entre 2 y 64 años con patologías preexistentes.

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La Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en Entre Ríos entra en una fase clave tras su inicio el pasado 11 de marzo. Luego de haber priorizado al personal de salud, embarazadas y niños pequeños, la cartera sanitaria confirmó que a partir de este martes 14 de abril los vacunatorios de la provincia comenzarán a aplicar dosis a los adultos mayores de 65 años. Esta convocatoria es universal, lo que significa que podrán recibir su vacuna todas las personas que acrediten la edad mediante su documento, independientemente de si poseen o no cobertura social.

De manera simultánea, la campaña sumará a la población de entre 2 y 64 años que presente factores de riesgo. Para este grupo específico, las autoridades aclararon que no es obligatoria la presentación de una indicación médica; sin embargo, los interesados deben concurrir con algún certificado o documentación que acredite la enfermedad preexistente. En paralelo, se recordó que la inmunización para los grupos de la primera etapa, como personal de seguridad y puérperas, continúa vigente en todos los centros de salud entrerrianos.

Respecto a la operatividad del operativo, el Ministerio ya efectuó el reparto de insumos en todo el territorio, aunque se advirtió que la disponibilidad efectiva puede variar según la jurisdicción. Esto se debe a que cada departamento debe coordinar su propia logística de distribución, lo que podría generar demoras puntuales en algunas localidades que aún se encuentran completando la entrega de suministros. Por este motivo, se recomienda a los ciudadanos consultar en sus centros de salud locales sobre el inicio efectivo de la atención en esta nueva etapa.