Seguridad rural y urbana: realizaron múltiples operativos conjuntos en el departamento Diamante

La Jefatura Departamental coordinó acciones con la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y Tránsito Municipal. Las tareas incluyeron patrullajes en establecimientos de campo, controles en rutas y la retención de vehículos por infracciones en la ciudad.

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Durante este último fin de semana, la Jefatura de Policía de Diamante intensificó las tareas de vigilancia y prevención mediante un despliegue que abarcó tanto los sectores urbanos como las zonas productivas. Según se expresó a Informe Litoral, esta estrategia operacional se realizó de manera articulada con la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y las diversas comisarías jurisdiccionales, estableciendo retenes rotativos y aleatorios en puntos clave de la zona rural para garantizar la tranquilidad de los productores y habitantes de los establecimientos de campo.

En el marco de estos procedimientos, los efectivos policiales llevaron a cabo inspecciones minuciosas en caminos vecinales y controles fijos y móviles sobre vehículos y personas en tránsito. El objetivo principal de estas acciones es prevenir delitos contra la propiedad rural y brindar una presencia estatal efectiva en áreas alejadas de los centros urbanos. En paralelo, la fuerza provincial mantuvo su esquema de reciprocidad institucional al colaborar estrechamente con el personal de Tránsito Municipal en operativos de control vehicular realizados en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de estas inspecciones urbanas, se detectaron diversas irregularidades que derivaron en la confección de actas de multa por incumplimiento de las normativas vigentes. Además, las autoridades informaron la retención de varias motocicletas, las cuales fueron retiradas de circulación por no contar con los requisitos legales para transitar. Las unidades secuestradas quedaron bajo la órbita del Juzgado Municipal de Faltas, mientras que la Policía de Entre Ríos ratificó que estos operativos continuarán de forma habitual para fortalecer la seguridad pública en todo el departamento.