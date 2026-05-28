Atraparon a un hombre que robó un televisor, herramientas y una soldadora en Paraná

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Un operativo de prevención del delito derivó en la detención de un hombre y la recuperación de varios artículos que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en la zona este de la capital provincial. El procedimiento fue realizado en horas de la noche por efectivos de la Policía de Entre Ríos que patrullaban el sector comprendido por las calles Gobernador Mihura y Balbín, donde divisaron una situación sospechosa.

Las tareas preventivas permitieron identificar a tres personas que caminaban transportando bultos de gran tamaño. Al notar la cercanía de los móviles policiales, los sospechosos abandonaron los objetos en la vía pública y escaparon corriendo en distintas direcciones, lo que motivó una persecución inmediata por parte de los uniformados.

A las pocas cuadras, los agentes lograron interceptar y demorar a uno de los sospechosos, mientras que los otros dos lograron perderse de vista en la oscuridad de la zona. En el lugar del hecho, y según los datos recabados por Informe Litoral, el personal policial constató que el grupo trasladaba un televisor, una máquina soldadora, una batería de automóvil y varias herramientas, elementos que habían sido robados poco antes de una propiedad cercana.

El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno, que ordenó el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales y la realización de las pericias correspondientes. En tanto, las autoridades locales confirmaron a Informe Litoral que los elementos recuperados fueron restituidos de forma inmediata a su legítimo dueño, quien se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia formal del hecho.

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