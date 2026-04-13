Becas terciarias y universitarias en Entre Ríos: abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Los estudiantes de nivel superior tienen tiempo hasta el 31 de mayo para realizar la solicitud de manera digital. El beneficio exige acreditar residencia en la provincia, cumplir con requisitos académicos específicos y no superar un tope de ingresos familiares.

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A partir de este lunes, el Instituto Becario de Entre Ríos habilitó el sistema para que estudiantes de carreras terciarias y universitarias puedan inscribirse al programa de becas provinciales. El proceso de postulación se mantendrá vigente hasta el último día de mayo y está destinado exclusivamente a quienes cursen estudios superiores durante este año. La gestión debe realizarse íntegramente de forma virtual a través de la aplicación «Mi Beca», donde los aspirantes deben registrar sus datos, validar su identidad por correo electrónico y cargar la documentación solicitada.

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con condiciones socioeconómicas y académicas estrictas. Entre las principales, se destaca la necesidad de haber nacido en Entre Ríos o acreditar una residencia mínima de tres años en la provincia, además de que el grupo familiar no supere ingresos equivalentes a seis salarios mínimos. En el aspecto académico, se requiere ser alumno regular y haber aprobado un porcentaje mínimo de materias: el 70% para carreras terciarias y el 50% para el nivel universitario. Cabe aclarar que quedan excluidos quienes cursen bajo modalidad a distancia o ya posean un título de nivel superior previo.

En cuanto a la documentación necesaria, el organismo solicita la constancia de alumno regular, el historial académico actualizado y, en el caso de nuevos ingresantes, se añaden el DNI, la constancia de CUIL y los comprobantes de ingresos del entorno familiar. Se recordó a la comunidad educativa que el completar la carga de datos no garantiza el otorgamiento inmediato del beneficio, ya que cada solicitud será sometida a un riguroso cruce de información con organismos como ANSES y ARCA para verificar la situación patrimonial antes de definir su aprobación final.