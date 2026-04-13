Becas terciarias y universitarias en Entre Ríos: abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026

A partir de este lunes, el Instituto Becario de Entre Ríos habilitó el sistema para que estudiantes de carreras terciarias y universitarias puedan inscribirse al programa de becas provinciales. El proceso de postulación se mantendrá vigente hasta el último día de mayo y está destinado exclusivamente a quienes cursen estudios superiores durante este año. La gestión debe realizarse íntegramente de forma virtual a través de la aplicación «Mi Beca», donde los aspirantes deben registrar sus datos, validar su identidad por correo electrónico y cargar la documentación solicitada.
Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con condiciones socioeconómicas y académicas estrictas. Entre las principales, se destaca la necesidad de haber nacido en Entre Ríos o acreditar una residencia mínima de tres años en la provincia, además de que el grupo familiar no supere ingresos equivalentes a seis salarios mínimos. En el aspecto académico, se requiere ser alumno regular y haber aprobado un porcentaje mínimo de materias: el 70% para carreras terciarias y el 50% para el nivel universitario. Cabe aclarar que quedan excluidos quienes cursen bajo modalidad a distancia o ya posean un título de nivel superior previo.
En cuanto a la documentación necesaria, el organismo solicita la constancia de alumno regular, el historial académico actualizado y, en el caso de nuevos ingresantes, se añaden el DNI, la constancia de CUIL y los comprobantes de ingresos del entorno familiar. Se recordó a la comunidad educativa que el completar la carga de datos no garantiza el otorgamiento inmediato del beneficio, ya que cada solicitud será sometida a un riguroso cruce de información con organismos como ANSES y ARCA para verificar la situación patrimonial antes de definir su aprobación final.