Aranguren: recuperaron un auto robado tras un violenta agresión entre convivientes

El vehículo fue hallado abandonado y con daños por un despiste en la ruta Victoria-Rosario. El propietario había denunciado el robo y lesiones graves tras una discusión en la localidad.

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Una investigación iniciada en la localidad de Aranguren permitió localizar un automóvil Renault Clio que había sido sustraído tras un grave incidente doméstico. El dueño del rodado denunció que, tras una discusión, su conviviente lo agredió físicamente y escapó con el vehículo. Según se expresó a Informe Litoral, la policía logró rastrear la trayectoria del sospechoso, estableciendo que el automóvil había cruzado hacia la provincia de Santa Fe por la Ruta Nacional 174.

El operativo de búsqueda, coordinado entre distintas dependencias y Seguridad Vial de Victoria, finalizó con el hallazgo del coche en el kilómetro 27 de la mencionada ruta. El automóvil se encontraba oculto entre la maleza y presentaba signos de haber protagonizado un despiste. Al momento del procedimiento, el vehículo estaba sin ocupantes, por lo que las autoridades trabajan ahora en la localización del presunto autor, quien sería oriundo de Rosario.

Bajo las directivas del fiscal Fernando René Martínez, el automóvil fue secuestrado y trasladado nuevamente hacia Aranguren. Una vez finalizadas las pericias de rigor, el rodado será restituido a su propietario, mientras la justicia continúa con las diligencias pertinentes por el delito de hurto automotor y lesiones graves.