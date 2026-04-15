Chile suspendió importaciones de ovinos desde Argentina por brote de Scrapie en Santa Fe y Entre Ríos

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El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile dispuso la suspensión preventiva de determinadas importaciones de origen ovino y caprino provenientes de Argentina. La decisión técnica se tomó luego de que el SENASA confirmara la presencia de Scrapie (también conocido como prurigo lumbar) en establecimientos reproductores ubicados en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Esta medida busca resguardar el estatus sanitario chileno ante una enfermedad que, si bien no afecta a los humanos, genera graves daños en el ganado.

La restricción alcanza específicamente a los productos considerados de mayor riesgo sanitario, tales como pequeños rumiantes destinados a faena inmediata, leche y derivados lácteos para alimentación animal, además de vísceras y subproductos comestibles. No obstante, las autoridades aclararon que la medida es de carácter selectivo y no representa un cierre total del comercio bilateral. De hecho, la importación de carne ovina continúa habilitada, ya que la Organización Mundial de Sanidad Animal considera este producto como seguro para el intercambio internacional.

El Scrapie es una afección neurodegenerativa que se transmite principalmente de madre a cría durante el parto o por contacto con fluidos contaminados. Ante la detección de estos focos, el SAG y el SENASA han iniciado una etapa de seguimiento técnico e intercambio de información epidemiológica. El mantenimiento de la transparencia sanitaria entre ambos países será clave para determinar la duración de estas restricciones, las cuales están sujetas a revisión según evolucione la situación sanitaria en las provincias argentinas afectadas.