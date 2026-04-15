Paraná lanzó la convocatoria 2026 para emprendedores del diseño local

La Municipalidad abrió el registro para la 5ª edición del programa Diseña Paraná, que este año priorizará herramientas de comercialización ante la baja del consumo.

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El Gobierno de Paraná, a través del jefe de Gabinete Santiago Halle y referentes de la Secretaría de Producción y el programa Marca Paraná, anunció oficialmente la apertura del registro para la edición 2026 de Diseña Paraná. Se trata de un programa estratégico de fortalecimiento que busca consolidar el diseño como un sector económico pujante en la capital entrerriana y su área metropolitana. La convocatoria permanecerá abierta desde el 15 hasta el 29 de abril y está dirigida a creativos de rubros como indumentaria, objetos, accesorios, almacén natural y diseño multisoporte.

En esta quinta edición, el Estado municipal asume un rol de facilitador y articulador con el sector privado bajo la gestión de la intendenta Rosario Romero. Según destacó Anabel Waigandt, el foco de este año estará puesto en brindar herramientas de comercialización, una decisión tomada para contrarrestar el impacto de la baja del consumo en los emprendimientos locales. El objetivo es que los diseñadores no solo perfeccionen su identidad y técnica, sino que logren escalar sus ventas y atraer nuevas inversiones a la región.

El proceso de inscripción es el paso obligatorio para acceder a una red de capacitaciones, tutorías y clínicas de diseño que cuentan con el aval de facultades y colegios profesionales del Consejo Asesor de Marca Paraná. Es fundamental señalar que formar parte de este registro es requisito excluyente para participar del trayecto formativo anual, aunque la selección para la Feria Diseña Paraná —instancia final del programa— dependerá del desempeño y la evaluación de cada proyecto durante el proceso de acompañamiento. Los interesados pueden completar su postulación de forma online a través del sitio oficial del municipio.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera online a través de http://parana.gob.ar/convocatorias (Informe Litoral)