Temporal en Córdoba y Tucumán: son tres los muertos

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Este sábado las intensas lluvias volvieron a provocar un estado de alerta en la provincia de Tucumán, ya se registró la caída de más de 150 milímetros de precipitación acumulada. La provincia viene de sufrir hace pocas semanas otro temporal, esta vez se cobró una victima fatal de tan solo 12 años. El pequeño murió este sábado por la noche tras recibir una descarga eléctrica en plena vía pública en medio del fuerte temporal. La tragedia ocurrió en la calle Jujuy al 2800 -en la zona sur de San Miguel de Tucumán-, frente a un supermercado mayorista, cuando el menor de edad, identificado como Lisandro, se encontraba jugando en la vía pública.

El episodio se inscribe en una jornada marcada por el impacto del temporal en distintos puntos del territorio provincial. Personal policial, operarios de emergencias y peritos trabajan en el lugar para asegurar el perímetro y determinar el origen de la fuga eléctrica que causó la tragedia.Por otro lado, una pareja que estaba desaparecida desde anoche en medio del temporal que azotó la provincia de Tucumán, fue encontrada muerta en su automóvil por la policía provincial en la zona del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9.

La pareja integrada por Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) se comunicó por última vez con su familia alrededor de las 21 de anoche, luego de asistir a un casamiento, cuando relataron que estaban bloqueados y esperaban a que el agua bajara para poder reanudar su viaje de regreso a su domicilio.

Córdoba también sufre inundaciones: alerta en Villa Dolores La provincia de Córdoba también vive horas críticas. La localidad de Villa Dolores sufre la repentina crecida del río Los Sauces que provocó inundaciones en viviendas y obligó a evacuar a unas 25 personas.

El episodio se registró durante la tarde del sábado en el sector de La Pintada, donde el agua ingresó a varias casas alcanzando niveles de hasta un metro. Según informaron fuentes oficiales, el aumento del caudal se produjo tras la apertura de tres compuertas del dique Ingeniero Medina Allende, lo que generó el desborde del cauce natural. Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo con la participación del DUAR, Bomberos Voluntarios, ETAC y Defensa Civil, que realizaron tareas de relevamiento, evacuación y asistencia a los vecinos afectados. Ante esta situación, se pidió a los vecinos evitar circular por la ciudad mientras equipos municipales trabajaron en distintos sectores junto a Bomberos y la Policía. En muchos barrios se produjo el corte del suministro eléctrico. (Minutouno) Del archivo: Más de 250 emprendedores y artesanos exponen este fin de semana largo en la costanera de Paraná