Hay alerta por lluvias y tormentas hasta el martes en Entre Ríos

La inestabilidad se extenderá hasta el martes. Hay alertas vigentes y las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 20 grados.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo alerta por tormentas en Entre Ríos y advirtió sobre un escenario climático complejo para este lunes y martes. Se mantiene el nivel naranja y amarillo en departamentos entrerrianos.

El organismo oficial indica que el nivel naranja rige principalmente durante la jornada del lunes en toda la provincia, donde se esperan los fenómenos más intensos. Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la madrugada y se mantendrán hasta la tarde, con precipitaciones que podrían ser localmente severas.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detalló el organismoEn tanto, para el martes, el alerta se reduce a amarillo. La mayoría de los departamentos podrían experimentar tormentas fuertes con acumulados de lluvia importantes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, precisó el SMN.