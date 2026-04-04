Paraná: Un conductor perdió el control del auto, derribó una columna y volcó

El siniestro llamó la atención de los vecinos de barrio San Agustín. El conductor habría estado alcoholizado.

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Un conductor perdió el control del vehículo que conducía, derribó una columna y volcó en Paraná durante un violento siniestro vial que se registró este viernes alrededor de las 19:30 en calle Santos Vega, entre Cura Brochero y Coronel Caminos. El hecho involucró a un Volkswagen Gol blanco y provocó momentos de gran tensión entre vecinos de la zona.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el automovilista se desplazaba solo cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado, impactó primero contra el cordón y luego colisionó de lleno contra una columna de alumbrado público. Producto de la fuerza del choque, la estructura quedó torcida y finalmente fue derribada, mientras que el vehículo terminó volcado sobre la calzada, publicó Reporte100.7.

Vecinos que acudieron rápidamente para asistir al conductor señalaron que el hombre presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol, lo que podría haber influido en la mecánica del siniestro. No obstante, esta situación deberá ser confirmada mediante las actuaciones correspondientes.

Intervención policial y tránsito interrumpido

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Sexta, que llevó adelante las primeras diligencias para determinar las circunstancias del hecho. Además, se dispuso la interrupción del tránsito en el sector para permitir las tareas de seguridad y remoción del vehículo siniestrado.

El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos, quienes advirtieron sobre la peligrosidad del sector, habitualmente transitado por familias y niños. La violencia del impacto despertó preocupación, ya que el desenlace pudo haber sido mucho más grave.

Afortunadamente, y pese a la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. El hecho quedó bajo investigación mientras se aguardan pericias que permitan esclarecer lo ocurrido.

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