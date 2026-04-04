Allanamientos en Nogoyá: dos detenidos, secuestro de droga, dinero y elementos del microtráfico

En dos procedimientos llevado adelante en la ciudad de Nogoyá, personal de la División Drogas Peligrosas, con la colaboración de su similar Victoria y grupos especiales, realizó dos allanamientos en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 Narcomenudeo.
Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Oscar E. Rossi, con intervención del Fiscal Dr. Fernando René Martínez, se concretaron en horas de la tarde y noche del día viernes 3 de abril del corriente año.
Qué se secuestró y cuántas personas fueron identificadas
Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de sustancia estupefaciente, marihuana con un peso superior a 10 gramos, además de restos de clorhidrato de cocaína, elementos utilizados para su manipulación y acondicionamiento para la venta al menudeo. Asimismo, se incautó una balanza digital, dos teléfonos celulares, tablet, recortes de nylon, la suma de setenta y seis mil pesos en efectivo, posiblemente producto de la actividad ilícita.
En el marco del procedimiento, fueron identificadas un total de nueve personas, de las cuales dos resultaron detenidas e incomunicadas, tratándose de un hombre 44 y una mujer 40 años, quedando ambos a disposición de la Justicia.
«Este tipo de intervenciones se enmarca en la lucha constante contra el narcomenudeo, reafirmando el compromiso de la Policía de Entre Ríos en la prevención y desarticulación de puntos de comercialización de estupefacientes en la provincia», se expresó en el comunicado enviado a Informe Litoral.
COMENTÁ LA NOTA