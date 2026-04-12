Agroperiodistas entrerrianos visitaron el INTA Paraná

Integrantes de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios recorrieron este viernes la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Paraná. Anteriormente habían hecho lo propio en las experimentales de Concordia y Concepción del Uruguay.

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En el marco de un convenio firmado en 2023 y que se renovó posteriormente, los periodistas agropecuarios de Entre Ríos que integran AEPA y el INTA realizan diferentes actividades en conjunto. Sobre el terreno, las más destacadas fueron las visitas a las estaciones experimentales de Concordia, Concepción del Uruguay y la última fue la concretada el viernes en Oro Verde, departamento Paraná.

Durante la jornada del viernes, los agroperiodistas tuvieron un encuentro con el Consejo Regional de INTA Entre Ríos, donde intercambiaron ideas y conocieron de primera mano la importancia del Consejo. Fue en la previa de una reunión del mismo para analizar diferentes temas.

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Posteriormente visitaron un lote de soja donde se les explicó sobre el mejoramiento de variedades ideales para Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

También se interiorizaron sobre suelos, en las parcelas de escorrentía: inauguradas en 1971, son un ensayo de larga duración clave en Argentina para estudiar la erosión hídrica y la conservación de suelos. Constan de 15 parcelas de 10 y es el único caso en el país con más de 50 de ensayos interrumpidos.

Por último conocieron las camas biológicas, que son una herramienta tecnológica sencilla de bajo costo, que permite captar y degradar los productos fitosanitarios provenientes de la limpieza de los equipos de aplicación y de derrames accidentales que pudiesen ocurrir durante la preparación del caldo y el llenado de los equipos, evitándose de esta manera la contaminación del suelo y fuentes de agua.

Para cerrar la jornada, compartieron un almuerzo de camaradería.

Del archivo: Agroperiodistas entrerrianos visitaron el INTA Concepción del Uruguay