Identificaron a la mujer que murió en el choque de Ruta 11

La víctima fatal era oriunda de Victoria y tenía 36 años. El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 86, en el distrito Pajonal del departamento Victoria.

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Luego del choque producido en la Ruta Provincial N° 11 el sábado por la mañana, identificaron a la mujer que murió en el lugar. El siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 86, en el distrito Pajonal del departamento Victoria.

Como consecuencia del impacto murió una mujer de 36 años que iba en uno de los automóviles involucrados. La víctima fatal de este choque fue identificada como Daiana Orsini, oriunda de la ciudad de Victoria. Además de su fallecimiento hubo dos personas que resultaron heridas por el choque.

El hecho

Mientras transitaban el puente ubicado sobre el arroyo Manantiales, dos automóviles chocaron de manera frontal. Los dos vehículos involucrados en el choque son de marca Peugeot: uno modelo 208 y el otro modelo 207.

En el primero viajaban un hombre y una mujer mayores de edad; mientras que en el segundo viajaba la mujer oriunda de Victoria que falleció en el hecho.

Aunque todavía es materia de investigación, se determinó inicialmente que el choque se produjo luego de que uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión de marca Mercedes Benz. Al realizar esta maniobra, la persona que conducía el automóvil no observó que por el carril contrario circulaba otro vehículo.

Como consecuencia del choque en la Ruta Provincial N° 11 se produjo el fallecimiento de Daiana Orsini, mujer a la que identificaron poco después. Además resultaron con lesiones los dos integrantes de un matrimonio de Paraná, de 76 años de edad.

Estas dos personas recibieron el correspondiente traslado hacia el hospital Salaberry de Victoria. Las lesiones del hombre serían de carácter leve; mientras que la mujer sufrió lesiones de mayor gravedad.

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