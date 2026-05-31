Diamante: ocho detenidos tras allanamientos por conflictos vecinales y venta de droga

Un fuerte despliegue policial en las primeras horas de este domingo desarticuló focos de violencia en la zona tras registrar dos viviendas, donde se incautaron armas de fuego y estupefacientes listos para la venta.

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Un megaoperativo policial desplegado en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Diamante terminó con la detención de ocho personas y el secuestro de elementos de peligrosidad. Los procedimientos se concentraron en el barrio Urquiza, una zona que venía siendo escenario de reiterados conflictos y disturbios entre residentes.

Según la información oficial a la que tuvo acceso Informe Litoral, las intervenciones fueron el resultado de un trabajo articulado entre la Jefatura Departamental y el Ministerio Público Fiscal de Diamante. Tras recolectar los elementos de prueba necesarios sobre las denuncias por violencia en el vecindario, el Juzgado de Garantías autorizó el allanamiento e inspección simultánea de dos viviendas del sector.

Durante las irrupciones, que se concretaron esta mañana, los efectivos lograron incautar armas de fuego con su respectiva cartuchería, además de sustancias estupefacientes fraccionadas y listas para su comercialización, un hallazgo que derivó en la intervención inmediata de las áreas especializadas en narcotráfico.

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A raíz de lo encontrado en los inmuebles y por disposición de la Fiscalía interviniente, ocho hombres todos mayores de edad y vecinos del barrio fueron detenidos en el lugar. Los sospechosos fueron trasladados de inmediato a la Alcaidía Policial, donde permanecen alojados mientras avanza el proceso penal en su contra por las diversas conductas delictivas bajo investigación.

En el despliegue operativo participó personal de las Divisiones de Operaciones, Investigaciones y Drogas Peligrosas, quienes continúan trabajando en las pericias para determinar el alcance total de las actividades ilícitas en la zona.