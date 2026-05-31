Nogoyá: tres allanamientos simultáneos terminaron con cuatro detenidos y el secuestro de droga

La Policía de Entre Ríos desarticuló una red de venta de estupefacientes tras un megaoperativo coordinado que incluyó el secuestro de cocaína, marihuana, vehículos y más de un millón de pesos.

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Un fuerte operativo conjunto terminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos en Nogoyá. Los procedimientos, que comenzaron ayer sábado por la tarde y se extendieron hasta la madrugada de este domingo, desarticularon una organización dedicada a la venta de drogas a pequeña escala en la ciudad.

Según los datos oficiales a los que tuvo acceso Informe Litoral, la investigación fue llevada adelante por la División Drogas Peligrosas de Nogoyá y derivó en tres allanamientos simultáneos autorizados por el Juzgado de Garantías local, a cargo de la doctora María Andrea Cantaberta, bajo los lineamientos de la Ley Provincial de Narcomenudeo (N.º 10.566). Los ingresos a las viviendas iniciaron ayer a las 17:40 y demandaron el apoyo operativo de las divisiones de Droga y Grupos Especiales de Diamante y Rosario del Tala.

Durante las requisas, los investigadores lograron incautar un trozo compacto de cocaína («ladrillo») con un peso de 277,1 gramos y un total de 624,3 gramos de marihuana. Por el volumen y las características de las sustancias halladas, la hipótesis de la comercialización quedó ratificada. En el lugar también se secuestraron una balanza digital, elementos de corte y fraccionamiento, diez teléfonos celulares y una motocicleta que presuntamente se utilizaba para el traslado de los estupefacientes.

En cuanto al dinero en efectivo, el personal interviniente contabilizó la suma de 1.075.470 pesos en moneda nacional y 34 dólares.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, dos hombres y dos mujeres (de 20, 26, 44 y 47 años) fueron detenidos e incomunicados. Los cuatro sospechosos permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de ser indagados por la Justicia, mientras que el resto de los ciudadanos identificados en los inmuebles quedaron supeditados a la causa.

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