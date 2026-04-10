Aranguren acelera su crecimiento: nuevos talleres, impulso turístico y gestiones en el Congreso para jerarquizar la Fiesta del Artesano

Con una agenda cargada de iniciativas y proyección a futuro, la Municipalidad de Aranguren avanza con decisiones clave que apuntan a fortalecer el desarrollo local en lo educativo, cultural, deportivo y turístico.

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En este contexto, se anunció la apertura de inscripciones para los talleres educativos, deportivos y culturales, una propuesta integral que busca ampliar oportunidades de formación, inclusión y recreación para vecinos de todas las edades. Las actividades comenzarán el próximo lunes 13 de mayo, marcando el inicio de un nuevo ciclo con fuerte participación comunitaria.

En una gestión de alto nivel institucional, el Presidente Municipal Luis Horacio Siebenlist, junto al secretario de gobierno Ramiro Muñoz, llevaron la voz de Aranguren al Congreso de la Nación, donde mantuvieron una reunión estratégica con los legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.

El eje del encuentro fue claro: potenciar el desarrollo turístico de la localidad. En ese marco, se destacó una iniciativa central que podría marcar un antes y un después: lograr que la Fiesta del Artesano obtenga el reconocimiento de carácter provincial.

Este paso permitiría posicionar a Aranguren en el mapa turístico de Entre Ríos, generando mayor visibilidad, atracción de visitantes y oportunidades para emprendedores y artesanos locales.

La Fiesta Regional del Artesano, ya consolidada como uno de los eventos más convocantes de la región, continúa creciendo año tras año, reafirmando su valor cultural, social y económico.

Con estas acciones, el Municipio ratifica su rumbo: gestión activa, mirada estratégica y compromiso con el crecimiento sostenido de la comunidad.